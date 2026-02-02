Zavlažovací pistole multifunkční Plus + sada spojek
Sada s multifunkční zahradní pistolí včetně kohoutové přípojky a 2 spojek s vložkou Grip (jedna vybavena Aqua Stopem). Určena pro rozmanitá použití na úseku zahradního zavlažování.
Sada pro mnohé úkoly zavlažování, která se přizpůsobí nejrůznějším požadavkům rozdílných rostlin. Multifunkční zahradní pistole modelu Plus (obj. č.: 2.645-269.0) zavlažuje, aniž by někde odkapávala voda, a nabízí 4 obrysy postřiku: sprchu, bodový a plochý paprsek a jemné mlžení. Zdolá tak nejen zavlažování, ale i jednoduchý úklid. Otočná rukojeť s aretovatelným spouštěčem může být nastavena dopředu či dozadu a poskytuje tak individuální uživatelský komfort. Sada obsahuje ještě 2 vysoce kvalitní univerzální hadicové spojky Plus s vložkou Grip – jedna je včetně Aqua Stopu – a přípojku ke kohoutu G3/4" s redukcí G1/2". Při odpojování postřikovače nedochází díky praktickému Aqua Stopu k průtoku vody, i když je přitom vodovodní kohoutek povolen. Spojky jsou navíc univerzální pro všechny běžně dostupné průměry zahradních hadic. Zahradní Postřikovače a spojky od společnosti Kärcher jsou kompatibilní se všemi dostupnými zacvakávacími systémy a snadno je připojíte k hadici.
Charakteristické znaky a výhody
Speciální membránová technologie
- Zaručuje ochranu proti kapání vody při použití přístroje - během změny obrysu postřiku i po vypnutí vody.
Otočná rukojeť
- Individuální obsluhovatelnost s rukojetí spouštěče nastavenou dopředu nebo dozadu.
Ergonomický regulační ventil
- Regulace průtokového množství vody na postřikovači jen jednou rukou.
Jednoduchá aretace rukojeti spouštěče
- Pro pohodlné a trvalé zavlažování.
Čtyři volitelné obrysy postřiku s funkcí zacvaknutí: sprcha, horizontální plochý paprsek, perličkový paprsek, mlžení
- Pro každou oblast použití ten správný obrys postřiku.
Prvky z měkkého plastu
- Pro protiskluznost, větší komfort a ochranu před poškozením.
Odnímatelný sprchový kotouč
- Pro čištění membrány a ucpaných trysek.
Aqua stop
- Pro bezpečné rozpojení hadice a příslušenství bez postříkání
Univerzální hadicové spojky (1/2", 5/8")
- Kompatibilní se všemi běžnými zahradními hadicemi
Zacvakávací systém
- Kompatibilní se všemi známými značkami.
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|žluté barvy.
|Hmotnost (kg)
|0,2
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,3
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|192 x 70 x 162
Vybavení
- Počet postřikovacích obrazců: 4
- Otočná rukojeť
- Aretace na rukojeti
- Nastavitelné množství vody
- Funkce samostatného vyprazdňování
- Prvky z měkkého plastu
- Vzor postřiku: rozprašovací mlha
- Vzor postřiku: horizontální plochý proud
- Vzor postřiku: bodový paprsek
- Vzor postřiku: postřikovač
Videa
Oblasti použití
- Zahradní zavlažování
- Květinový záhon, zeleninová zahrádka
- Pro čištění lehce znečištěných ploch
- Na očištění od listů
- Pro šetrné zavlažování křehkých rostlin jako např. sazeniček
- Živé ploty, keře
15 % SLEVA* NA PRVNÍ NÁKUP A DALŠÍ VÝHODY
- ✓ 15 % sleva* na první nákup.
- ✓ Pravidelné speciální slevové nabídky.
- ✓ Praktické tipy k zakoupeným produktům.
- ✓ Každý rok sleva k Vašemu svátku.
*Sleva platí na řadu Home & Garden. Neplatí na akční a již zlevněné produkty. Nevztahuje se na řadu Professional.