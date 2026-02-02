Zavlažovací pistole + sada spojek
Sada se zahradní pistolí obsahuje mimo postřikovací pistole přípojku ke kohoutku a 2 univerzální hadicové spojky - jednu s Aqua Stopem. Okamžitě připraveno pro zavlažování zahrady.
Sada všeho, co je potřeba pro pohodlné zavlažování zahrady. Zavlažovací pistole zahradní (obj. č.: 2.645-265.0) usnadňuje práci díky aretovatelné rukojeti s funkcí zacvaknutí, s níž můžete udržovat stálý průtok vody bez neustálého držení. Mimoto lze plynule nastavit 2 obrysy postřiku: bodový a kuželový paprsek. Tak můžete buď zavlažovat květinové a rostlinové záhony, nebo také odstraňovat hrubé nečistoty z teras nebo zahradního nábytku. Vedle zahradní pistole obsahuje sada ještě přípojku ke kohoutu G3/4" s redukcí G1/2" a 2 univerzální hadicové spojky – jedna z nich vybavená Aqua Stopem. Spojka s Aqua Stopem zabraňuje průtoku vody na konci zahradní hadice i při povoleném kohoutku, např. při odpojování postřikovače. Spojky jsou navíc univerzální pro všechny běžně dostupné průměry zahradních hadic. Zahradní postřikovače a spojky od společnosti Kärcher jsou kompatibilní se všemi dostupnými zacvakávacími systémy a snadno je připojíte k hadici.
Charakteristické znaky a výhody
Ergonomický regulační ventil
- Regulace průtokového množství vody jednou rukou.
Jednoduchá aretace rukojeti spouštěče
- Pro pohodlné a trvalé zavlažování.
Obrys postřiku lze plynule navolit od bodového až po kuželový paprsek.
- Vhodný k použití pro zavlažování (kuželový paprsek) a čištění (bodový paprsek).
Aqua stop
- Pro bezpečné rozpojení hadice a příslušenství bez postříkání
Samovyprazdňování
- Nejlepší ochrana před poškozením způsobeným mrazem.
Hadicové spojky (1/2", 5/8")
- Kompatibilní se všemi běžnými zahradními hadicemi
Zacvakávací systém
- Kompatibilní se všemi známými značkami.
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|žluté barvy.
|Hmotnost (kg)
|0,1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,2
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|167 x 42 x 142
Vybavení
- Počet postřikovacích obrazců: 2
- Aretace na rukojeti
- Nastavitelné množství vody
- Funkce samostatného vyprazdňování
- Vzor postřiku: kuželový proud
- Vzor postřiku: bodový paprsek
Videa
Oblasti použití
- Zalévání rostlin
- Květinový záhon, zeleninová zahrádka
- Pro čištění lehce znečištěných ploch
Náhradní díly Zavlažovací pistole + sada spojek
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
_____________________
Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.
