Optimální základní sada se zavlažovací tryskou, přípojkou ke kohoutku a 2 spojkami (jedna vč. Aqua Stopu). Připravena k okamžitému použití k jednoduchému zahradnímu zavlažování.

Perfektně sladěná sada postřikovačů pro Vaši zahradu. Zalévací tryska (obj. č.: 2.645-264.0) se výtečně hodí k jednoduchému zahradnímu zavlažování. Pro zavlažování můžete dle potřeby prostřednictvím plynule nastavitelných obrysů postřiku zvolit mezi kuželovým a bodovým paprskem. Nejen že tak zavlažíte květiny a rostliny, ale můžete i odstranit hrubé nečistoty na zahradě. Pokud postřikovač zrovna nepoužíváte, uzavřete průtok vody jednoduše na zalévací trysce. Součástí sady jsou dále přípojka ke kohoutu G3/4" s redukcí G1/2" a 2 robustní univerzální hadicové spojky – jedna z nich vybavená Aqua Stopem. Ten zabraňuje průtoku vody na konci zahradní hadice i při povoleném kohoutku, např. při odpojování zalévací trysky. Spojky jsou navíc univerzální pro všechny běžně dostupné průměry zahradních hadic. Zahradní postřikovače a spojky od společnosti Kärcher jsou kompatibilní se všemi dostupnými zacvakávacími systémy a snadno je připojíte k hadici.

Charakteristické znaky a výhody
Malé a kompaktní
  • Snadná manipulace.
Aqua stop
  • Pro bezpečné rozpojení hadice a příslušenství bez postříkání
Samovyprazdňování
  • Nejlepší ochrana před poškozením způsobeným mrazem.
Obrys postřiku lze plynule navolit od bodového až po kuželový paprsek.
  • Vhodný k použití pro zavlažování (kuželový paprsek) a čištění (bodový paprsek).
Hadicové spojky (1/2", 5/8")
  • Kompatibilní se všemi běžnými zahradními hadicemi
Specifikace

Technické údaje

Barva žluté barvy.
Hmotnost (kg) 0,1
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,1
Rozměry (D x Š x V) (mm) 131 x 36 x 36

Vybavení

  • Počet postřikovacích obrazců: 2
  • Funkce samostatného vyprazdňování
  • Vzor postřiku: kuželový proud
  • Vzor postřiku: bodový paprsek
  • Zalévání rostlin
  • Květinový záhon, zeleninová zahrádka
  • Pro čištění lehce znečištěných ploch
