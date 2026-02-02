Hadice PrimoFlex® hose 1/2" - 30 m
Mimořádně odolná zahradní hadice PrimoFlex® (1/2"). Délka 30 m. S tkanou výztuží odolnou proti tlaku. Neobsahuje žádné zdraví škodlivé látky. Tlak při roztržení: 24 barů. Vysoká teplotní odolnost od 0 do +40 °C.
Kvalitní hadice PrimoFlex® o průměru 1/2“ a délce 30 m je ideální pro zavlažování malých i velkých ploch a zahrad. Třívrstvá zahradní hadice s tlakově odolnou tkanou výztuží neobsahuje ftaláty (< 0,1 %), kadmium, baryum a olovo - to znamená, že neobsahuje absolutně žádné látky, které by byly škodlivé pro lidské zdraví. Vnější vrstva odolná proti povětrnostním vlivům chrání materiál před UV zářením a neprůhledná střední vrstva zabraňuje tvorbě řas uvnitř hadice. Tlak při roztržení je 24 barů. Hadice se rovněž může pochlubit působivou teplotní odolností v rozmezí 0 až +40 °C. Na tuto zahradní hadici poskytujeme záruku 12 let. Zahradní hadice řady Kärcher pro zavlažování jsou výjimečně flexibilní, robustní a odolné proti zalomení. Výhody jsou zřejmé: dlouhá životnost a snadná manipulace. Kärcher: Vhodná volba pro vaše potřeby zavlažování.
Charakteristické znaky a výhody
12 let záruka
- Dlouhá životnost
3 vrstvy
- Odolná proti zlomení
Průtržný tlak 24 bar
- Garantovaná robustnost
Dobře ovladatelná zahradní hadice se tkanou vložkou odolnou proti tlaku
- Pro snadnou manipulaci.
Vysoká teplotní odolnost od 0 do +40 °C
- Garantovaná robustnost
Bez obsahu kadmia, baria a olova
- Šetrná vůči zdraví a životnímu prostředí
Mezivrstva nepropouštějící světlo zabraňuje tvorbě řas v hadici
- Garantuje robustnost a dlouhou životnost
Kvalitní zahradní hadice bez ftalátů
- Šetrná vůči zdraví a životnímu prostředí
Vnější vrstva odolná proti UV záření a povětrnostním vlivům
- Garantovaná robustnost
Specifikace
Technické údaje
|Průměr
|1/2″
|Délka hadice (m)
|30
|Barva
|žluté barvy.
|Hmotnost (kg)
|3,3
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|3,4
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|270 x 270 x 170
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
- K 4 FJ Home
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Car & Home
- K 4 Power Control Go!Further
- K 4 WCM
- K 5 FJ
- K 5 FJ Home
- K 5 Power Control Flex Home&Brush
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Smart Control Flex
- K 5 WCM
- K 6 Special
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home FJ
- K 7 Smart Control Flex
Produkty, které se již nevyrábí
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Basic *EU
- K 2 Basic Home *EU
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Compact Home
- K 2 Compact Home model 2019
- K 2 Full Control
- K 2 Full Control Home
- K 2 Home
- K 2 Premium
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Full Control Home
- K 2 Premium Home
- K 2 Premium Power Control Home
- K 2 Universal Edition Home
- K 25 SILENT Limited Edition
- K 3
- K 3 Car
- K 3 Classic Car
- K 3 Compact
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Car
- K 3 Full Control Home
- K 3 Full Control Home T150 *EU
- K 3 Full Control Home T350 *EU
- K 3 Home
- K 3 Premium
- K 3 Premium Home T150
- K 4 Classic *EU
- K 4 Compact UM Limitovaná edice
- K 4 Power Control Home Flex Wood
- K 4 Premium *EU
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Home
- K 5 Classic *EU
- K 5 Home
- K 5 Power Control Home set
- K 5 Premium Full Control
- K 7 Car
- K 7 Classic *EU
- K 7 Compact
- K 7 Compact Car
- K 7 Compact Home T400
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Home
- K 7 Power
- K 7 Power Home
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Power Home
- K 7 Smart Control
- K 7 Smart Control Home
- KHB 4-18 Plus
- KHB 6 Battery Limitovaná edice
- KHB 6 Battery Set
Oblasti použití
- Zahradní zavlažování
- Pro zavlažování velkoplošných užitkových zahrad
- Pro zavlažování hrnkových rostlin
- Pro zalévání okrasných rostlin (malé plochy, jednotlivě, hrnkové rostliny)
- Pro čištění zahradního nářadí