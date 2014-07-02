Sada hadice pro vysokotlaké čističe

Sada hadice pro vysokotlaké čištění nebo zavlažování. Hadice PrimoFlex® (3/4"), 10 m, přípojka na vodovodní kohoutek G3/4, 1 x univerzální hadicová spojka s funkcí Aqua Stop.

Sada hadice je vhodná jako přívodní hadice pro vysokotlaký čistič, i k zavlažování zahrady. Sada obsahuje hadici PrimoFlex® (3/4") 10,0 m, bez ftalátů, přípojku na vodovodní kohoutek G3/4, univerzální hadicovou spojku a univerzální hadicovou spojku s aqua stop. Zahradní hadice Kärcher pro zavlažování jsou velmi pružné, robustní a odolné proti zlomení. Výhody jsou zřejmé: dlouhá životnost a jednoduchá manipulace pro prvotřídní péči o zahradu.

Charakteristické znaky a výhody
10 m 3/4" hadice PrimoFlex®
Univerzální hadicová spojka Plus 2.645-193.0
Univerzální hadicová spojka Plus s Aqua stopem 2.645-194.0
Adaptér pro vodovodní kohoutek G3/4
Specifikace

Technické údaje

Barva žluté barvy.
Hmotnost (kg) 2,4
Hmotnost včetně obalu (kg) 2,4
Rozměry (D x Š x V) (mm) 370 x 370 x 105

Při připojování těchto produktů k síti pitné vody je třeba dodržovat požadavky normy EN 1717. V případě potřeby se obraťte na odborníka.

Oblasti použití
  • Zahradní zavlažování
  • Pro zavlažování hrnkových rostlin
  • Pro zalévání okrasných rostlin (malé plochy, jednotlivě, hrnkové rostliny)
  • Pro čištění zahradního nářadí