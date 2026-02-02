Sada přípojek

Připojovací sada: G3/4-kohoutová přípojka s G1/2-redukčním kusem, 2x univerzální hadicová spojka a 1,5m hadice PrimoFlex® (5/8"). Pro spojení hadicového vozíku a nosiče s vodovod. kohoutkem.

Připojovací sada pro propojení hadicového vozíku a nosiče s vodovodním kohoutkem. Sada se skládá z přípojky ke kohoutu G3/4 s redukcí G1/2, 2 univerzálních hadicových spojek a 1,5 m dlouhé hadice PrimoFlex® (5/8"). Zahradní hadice Kärcher ze zavlažovací řady jsou velmi flexibilní, robustní a odolné proti zlomení. Výhody máte jako na dlani: dlouhá životnost a jednoduchá manipulace. Zavlažování s Kärcherem je chytré zavlažování.

Charakteristické znaky a výhody
Hadice 5/8" s vlákny PrimoFlex®, 1,5 m
2 x univerzální hadicová spojka 2.645-191.0
  • Kompatibilní se všemi zahradními hadicemi
Pro připojení vozíků a nosníků na hadici na vodovodní kohoutek
Specifikace

Technické údaje

Průměr 5/8″
Délka hadice (m) 1,5
Velikost závitu G3/4
Barva žluté barvy.
Hmotnost (kg) 0,2
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,3
Rozměry (D x Š x V) (mm) 210 x 210 x 58

Při připojování těchto produktů k síti pitné vody je třeba dodržovat požadavky normy EN 1717. V případě potřeby se obraťte na odborníka.

Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Oblasti použití
  • Zahradní zavlažování
  • Pro zavlažování velkoplošných užitkových zahrad
  • Pro zavlažování hrnkových rostlin
  • Pro zalévání okrasných rostlin (malé plochy, jednotlivě, hrnkové rostliny)
  • Pro čištění zahradního nářadí
