Spirálová hadice základní sada 10 m
10 m dlouhá spirálová hadice, multifunkční pistole, hadicová spojka s ochranou proti zlomení, hadicová spojka s ochranou proti zlomení a Aqua stopem, přípojka G3/4.
Sada spirálové hadice Kärcher nabízí ideální předpoklady pro pravidelné zavlažování v malých zahradách, na terasách, balkonech nebo při kempování. Již není nutné žádné zdlouhavé a namáhavé nošení zalévacích konví nebo tahání zahradních hadic. Sada spirálové hadice Kärcher je tím pravým pomocníkem a vždy připravena na všechny možné typy zavlažování. Vybavení: 10 m spirálová hadice neobsahující ftaláty, odolná proti UV záření, multifunkční postřikovací pistole, 1x spojka pro spirálovou hadici s ochranou proti zlomení, 1x spojka pro spirálovou hadici s ochranou proti zlomení a Aqua Stopem, kohoutová přípojka G3/4. S pomocí sériově dodávané multifunkční postřikovací pistole lze snadno odstranit i hrubé nečistoty ze zahradního nářadí. Spirálová hadice získá po každém použití zpět svůj kompaktní tvar.
Charakteristické znaky a výhody
Po použití se hadici vrátí vždy její původní tvar.
- Dokonalé uložení pro uklizenou zahradu
Spirálová hadice odolná proti UV záření a zalomení (10 m)
- Zdravotně nezávadné
Multifunkční postřikovací pistole se 4 obrysy paprsku
1 x hadicová spojka s ochranou proti zlomení
1 x hadicová spojka s ochranou proti zlomení a aqua stop
Přípojka na vodovodní kohoutek G3/4
Již žádné navíjení a rozmotávání těžkých hadic, žádné nošení těžkých zahradních konví.
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|žluté barvy.
|Hmotnost (kg)
|0,7
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,9
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|560 x 95 x 95
Při připojování těchto produktů k síti pitné vody je třeba dodržovat požadavky normy EN 1717. V případě potřeby se obraťte na odborníka.
Vybavení
- Vzor postřiku: kuželový proud
- Vzor postřiku: bodový paprsek
- Vzor postřiku: postřikovač
Oblasti použití
- Zahradní zavlažování
- Pro zavlažování hrnkových rostlin
- Pro zalévání okrasných rostlin (malé plochy, jednotlivě, hrnkové rostliny)
- Pro čištění zahradního nářadí
Náhradní díly Spirálová hadice základní sada 10 m
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
_____________________
Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.
