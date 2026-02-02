Spirálová hadice základní sada 10 m

10 m dlouhá spirálová hadice, multifunkční pistole, hadicová spojka s ochranou proti zlomení, hadicová spojka s ochranou proti zlomení a Aqua stopem, přípojka G3/4.

Sada spirálové hadice Kärcher nabízí ideální předpoklady pro pravidelné zavlažování v malých zahradách, na terasách, balkonech nebo při kempování. Již není nutné žádné zdlouhavé a namáhavé nošení zalévacích konví nebo tahání zahradních hadic. Sada spirálové hadice Kärcher je tím pravým pomocníkem a vždy připravena na všechny možné typy zavlažování. Vybavení: 10 m spirálová hadice neobsahující ftaláty, odolná proti UV záření, multifunkční postřikovací pistole, 1x spojka pro spirálovou hadici s ochranou proti zlomení, 1x spojka pro spirálovou hadici s ochranou proti zlomení a Aqua Stopem, kohoutová přípojka G3/4. S pomocí sériově dodávané multifunkční postřikovací pistole lze snadno odstranit i hrubé nečistoty ze zahradního nářadí. Spirálová hadice získá po každém použití zpět svůj kompaktní tvar.

Charakteristické znaky a výhody
Po použití se hadici vrátí vždy její původní tvar.
  • Dokonalé uložení pro uklizenou zahradu
Spirálová hadice odolná proti UV záření a zalomení (10 m)
  • Zdravotně nezávadné
Multifunkční postřikovací pistole se 4 obrysy paprsku
1 x hadicová spojka s ochranou proti zlomení
1 x hadicová spojka s ochranou proti zlomení a aqua stop
Přípojka na vodovodní kohoutek G3/4
Již žádné navíjení a rozmotávání těžkých hadic, žádné nošení těžkých zahradních konví.
Specifikace

Technické údaje

Barva žluté barvy.
Hmotnost (kg) 0,7
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,9
Rozměry (D x Š x V) (mm) 560 x 95 x 95

Při připojování těchto produktů k síti pitné vody je třeba dodržovat požadavky normy EN 1717. V případě potřeby se obraťte na odborníka.

Vybavení

  • Vzor postřiku: kuželový proud
  • Vzor postřiku: bodový paprsek
  • Vzor postřiku: postřikovač
Spirálová hadice základní sada 10 m
Oblasti použití
  • Zahradní zavlažování
  • Pro zavlažování hrnkových rostlin
  • Pro zalévání okrasných rostlin (malé plochy, jednotlivě, hrnkové rostliny)
  • Pro čištění zahradního nářadí
Náhradní díly Spirálová hadice základní sada 10 m

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

_____________________


Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.

