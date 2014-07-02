Zavlažovací sada 15 m
Zavlažovací sada s držákem hadic, 15 m dlouhou 1/2" PrimoFlex® hadicí, zalévací tryskou, přípojkou ke kohoutu G1 s redukcí G3/4, univerzální hadicovou spojkou a spojkou s Aqua stopem.
Ideální sada k použití jako přívodní hadice pro tlakovou myčku. V sadě je obsaženo: držák hadic, 15m 1/2" standardní zahradní hadice, zalévací tryska, G1-kohoutová přípojka s G3/4-redukcí, univerzální hadicová spojka a univerzální hadicová spojka s aquastopem (vhodná pro všechny běžné hadice). Kompatibilní se všemi běžnými zacvakávacími systémy. Zahradní hadice Kärcher něco vydrží – jsou extrémně flexibilní, robustní a odolné proti zlomení. Základní výhody: dlouhá životnost a jednoduchá manipulace pro prvotřídní zahradní péči. Zavlažování s Kärcherem je chytré zavlažování.
Charakteristické znaky a výhody
Hadice 1/2" PrimoFlex®, 15 m
Ideální sada k používání jako přívodní hadice na vodu pro vysokotlaký čistič
Zacvakávací systém
- Kompatibilní se všemi známými značkami.
Držák hadice
- K praktické úschově
Postřikovač s nastavitelným paprskem
- Obrys postřiku lze měnit "od tvrdého po měkký"
Specifikace
Technické údaje
|Průměr
|1/2″
|Délka hadice (m)
|15
|Velikost závitu
|G1
|Barva
|žluté barvy.
|Hmotnost (kg)
|2
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|2,1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|260 x 260 x 110
Při připojování těchto produktů k síti pitné vody je třeba dodržovat požadavky normy EN 1717. V případě potřeby se obraťte na odborníka.
Vybavení
- Vzor postřiku: kuželový proud
- Vzor postřiku: bodový paprsek
Oblasti použití
- Zahradní zavlažování
- Pro zavlažování hrnkových rostlin
- Pro zalévání okrasných rostlin (malé plochy, jednotlivě, hrnkové rostliny)
- Pro čištění zahradního nářadí
