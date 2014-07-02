Zavlažovací sada 20 m
Zavlažovací sada s 20 m standardní zahradní hadicí 1/2", zavlažovací pistolí, mosazným adaptérem G3/4 s redukcí G1/2, univerzálním konektorem hadice a univerzálním konektorem s Aqua Stop.
Ideální sada pro základní použití. Sada obsahuje: 20m 1/2" standardní zahradní hadici, G3/4-kohoutovou přípojku s G1/2-redukcí, univerzální hadicovou spojku a univerzální hadicovou spojku s aquastopem (vhodné pro všechny běžné hadice). Zahradní hadice Kärcher něco vydrží. Jsou extrémně flexibilní, robustní a odolné proti zlomení. Zásadní výhody: dlouhá životnost a jednoduchá manipulace pro prvotřídní zahradní péči. Zavlažování s Kärcherem je chytré zavlažování.
Charakteristické znaky a výhody
Standardní hadice 1/2", 20 m
- Ideální základní sada
Zacvakávací systém
- Kompatibilní se všemi známými značkami.
Postřikovací pistole s nastavitelným paprskem
- Obrys postřiku lze měnit "od tvrdého po měkký"
Univerzální hadicová spojka 2.645-191.0
- Kompatibilní se všemi známými značkami.
Specifikace
Technické údaje
|Průměr
|1/2″
|Délka hadice (m)
|20
|Velikost závitu
|G3/4
|Barva
|žluté barvy.
|Hmotnost (kg)
|2,2
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|2,3
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|360 x 360 x 100
Při připojování těchto produktů k síti pitné vody je třeba dodržovat požadavky normy EN 1717. V případě potřeby se obraťte na odborníka.
Vybavení
- Vzor postřiku: kuželový proud
- Vzor postřiku: bodový paprsek
Oblasti použití
- Zahradní zavlažování
- Pro zavlažování hrnkových rostlin
- Pro zalévání okrasných rostlin (malé plochy, jednotlivě, hrnkové rostliny)
- Pro čištění zahradního nářadí
