Zavlažovací sada 20 m

Zavlažovací sada s 20 m standardní zahradní hadicí 1/2", zavlažovací pistolí, mosazným adaptérem G3/4 s redukcí G1/2, univerzálním konektorem hadice a univerzálním konektorem s Aqua Stop.

Ideální sada pro základní použití. Sada obsahuje: 20m 1/2" standardní zahradní hadici, G3/4-kohoutovou přípojku s G1/2-redukcí, univerzální hadicovou spojku a univerzální hadicovou spojku s aquastopem (vhodné pro všechny běžné hadice). Zahradní hadice Kärcher něco vydrží. Jsou extrémně flexibilní, robustní a odolné proti zlomení. Zásadní výhody: dlouhá životnost a jednoduchá manipulace pro prvotřídní zahradní péči. Zavlažování s Kärcherem je chytré zavlažování.

Charakteristické znaky a výhody
Standardní hadice 1/2", 20 m
  • Ideální základní sada
Zacvakávací systém
  • Kompatibilní se všemi známými značkami.
Postřikovací pistole s nastavitelným paprskem
  • Obrys postřiku lze měnit "od tvrdého po měkký"
Univerzální hadicová spojka 2.645-191.0
  • Kompatibilní se všemi známými značkami.
Specifikace

Technické údaje

Průměr 1/2″
Délka hadice (m) 20
Velikost závitu G3/4
Barva žluté barvy.
Hmotnost (kg) 2,2
Hmotnost včetně obalu (kg) 2,3
Rozměry (D x Š x V) (mm) 360 x 360 x 100

Při připojování těchto produktů k síti pitné vody je třeba dodržovat požadavky normy EN 1717. V případě potřeby se obraťte na odborníka.

Vybavení

  • Vzor postřiku: kuželový proud
  • Vzor postřiku: bodový paprsek
Zavlažovací sada 20 m
Zavlažovací sada 20 m
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Oblasti použití
  • Zahradní zavlažování
  • Pro zavlažování hrnkových rostlin
  • Pro zalévání okrasných rostlin (malé plochy, jednotlivě, hrnkové rostliny)
  • Pro čištění zahradního nářadí
Oficiální internetový obchod Kärcher
Nákup přímo od Kärcher
Vrácení zboží do 30 dní
30 dní na rozmyšlenou
Produktový rádce Kärcher
Produktový rádce Kärcher
Servis Kärcher
Odborný Kärcher servis
Karcher.cz | newsletter

15 % SLEVA* NA PRVNÍ NÁKUP A DALŠÍ VÝHODY

  • ✓ 15 % sleva* na první nákup.
  • ✓ Pravidelné speciální slevové nabídky.
  • ✓ Praktické tipy k zakoupeným produktům.
  • ✓ Každý rok sleva k Vašemu svátku.

*Sleva platí na řadu Home & Garden. Neplatí na akční a již zlevněné produkty. Nevztahuje se na řadu Professional.