1litrová nádoba na čisticí prostředek pro pěnovací nástvec Advanced

Náhradní nádoba na čisticí prostředky 1 l pro rychlou výměnu čisticího prostředku (pro pěnovací nástavec 2.112-017.0 a 2.112-018.0).

Specifikace

Technické údaje

Připojovací závit M22 x 1,5
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,1
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Produkty, které se již nevyrábí