1litrová nádoba na čisticí prostředek pro pěnovací nástvec Basic

Pro rychlou výměnu čisticího prostředku: Další 1litrová nádoba na čisticí prostředek pro základní pěnový nástavec (2.112-053.0, 2.112-054.0 a 2.112-055.0).

Specifikace

Technické údaje

Připojovací závit M22 x 1,5
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,1
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