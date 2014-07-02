ABS lapač nečistot

Kbelík z pozinkované oceli slouží k pojímání hrubých nečistot a k upevnění odsávací hadice ve venkovním prostorech.

Specifikace

Technické údaje

Hmotnost včetně obalu (kg) 3,7
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