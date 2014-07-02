ABS upevnění hadice

Přísavka k upevnění odsávací hadice na hladkém povrchu.

Specifikace

Technické údaje

Připojovací závit M22 x 1,5
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,2
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