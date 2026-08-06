Vysokotlaké hadice vybavené šroubením EASY!Lock a vysokotlaké čističe, resp. vysokotlaké pistole s přípojkou M 22 × 1,5 lze pomocí tohoto adaptéru spolu jednoduše spojit. Výběr vhodného adaptéru a správné přípojky z naší bohaté nabídky je snadný. K tomu účelu jsou plastové pláště všech adaptérů opatřeny dvoubarevným kódem a číslem. Přitom antracitová symbolizuje naše nové připojení EASY!Lock, zatímco černá dosavadní metrický závit.