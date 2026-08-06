Adaptér 2x EASY!Lock

Adaptér č. 9 pro propojení HD/HDS hadic.

Mosazný dvojitý adaptér pro připojení a prodloužení vysokotlakých hadic HD/HDS strojů. S gumovou ochranou. Připojení: 2x EASY!Lock.

Specifikace

Technické údaje

Teplota (°C) max. 155
Max. tlak (bar) 300
Připojovací závit EASY!Lock
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,2
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