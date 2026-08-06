Add-on kit filtr vody univerzální

Vodní jemný filtr, velikost ok 25 μm, max. teplota 50 °C. Chrání stroj před malými částicemi nečistot ve vodě. Objem vody až 1200 l/h. 3/4" připojení, s 1" adaptérem.

Jemný vodní filtr má velikost ok 25 μm a je vhodný pro maximální teploty do 50 °C. Chrání stroj před malými částicemi nečistot ve vodě. Pro instalaci na vstup stroje. Objem vody až 1200 l/h. 3/4" připojení, s 1" adaptérem.

Specifikace

Technické údaje

Přípojka vody (palec) 3/4″ / 1″
Hmotnost včetně obalu (kg) 3,5
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