Vysavač kalu vhodný pro bezpečné odsávání kalů, písku, nečistot, řas a kamenů do velikosti 20 mm. Po připojení k vysokotlaké hadici vysokotlakých čističů Kärcher je lze použít jako čerpadlo nečistot. Výkonný čistič kalu si poradí s objemem nečistot mezi 8 000 a 18 000 litry za hodinu. S přípojkou M 22 × 1,5 pro vysokotlakou hadici. 3,6 metru dlouhá sací hadice s NW 37, vhodná pro vysokotlaké čističe s velikostí trysky ≤ 050 (instalovaná standardní verze 6.415-935.0). Pro vysokotlaké čističe s velikostí trysky 040 použijte trysku 6.415-934.0. Pro vysokotlaké čističe s velikostí trysky 060 použijte trysku 6.415-936.0.