Add-on kit počitatadlo provozních hodin
Sada pro připojení počítadla uplynulého času pro určení doby chodu spotřebiče.
Přídavnou sadu počítadla provozních hodin lze snadno nainstalovat na řídicí jednotku. Polohovací zařízení je již zohledněno při návrhu řídicí jednotky. Počítadlo má digitální displej. Pomocí sady pro připojení počítadla uplynulého času může obsluha určit přesnou dobu chodu stroje. Tímto způsobem lze optimalizovat servisní intervaly a snadno zobrazit aktuální hodiny provozu.
Specifikace
Technické údaje
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,1
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Náhradní díly Add-on kit počitatadlo provozních hodin
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