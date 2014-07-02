Auto-hubice DN 35, 90 mm, DN 35, 90 mm
Plochá, pohodlná, plastová sací stěrkaice na čištění automobilů DN 35 určená pro všechny mokré a suché vysavače Kärcher. Pracovní šířka: přibl. 90 mm.
S pracovní šířkou 90 cm byla tato pohodlná hubice na čištění automobilu vyvinuta speciálně pro rychlé a důkladné čištění interiéru vozidla. Jeho plochý šikmý tvar usnadňuje vysávání prostorů pro nohy, podložek pod nohy, sedadel, čalounění. Plastová auto hubice DN 35 je vhodná pro všechny NT vysavače Kärcher s koleny.
Specifikace
Technické údaje
|Standardní jmenovitý průměr ( )
|DN 35
|Množství (Kusy)
|1
|Šířka (mm)
|90
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|0,1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|240 x 130 x 100
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Oblasti použití
- Speciálně navrženo pro důkladné čištění interiéru vozidla