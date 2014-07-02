Auto-hubice DN 35, 90 mm, DN 35, 90 mm

Plochá, pohodlná, plastová sací stěrkaice na čištění automobilů DN 35 určená pro všechny mokré a suché vysavače Kärcher. Pracovní šířka: přibl. 90 mm.

S pracovní šířkou 90 cm byla tato pohodlná hubice na čištění automobilu vyvinuta speciálně pro rychlé a důkladné čištění interiéru vozidla. Jeho plochý šikmý tvar usnadňuje vysávání prostorů pro nohy, podložek pod nohy, sedadel, čalounění. Plastová auto hubice DN 35 je vhodná pro všechny NT vysavače Kärcher s koleny.

Specifikace

Technické údaje

Standardní jmenovitý průměr ( ) DN 35
Množství (Kusy) 1
Šířka (mm) 90
Barva Černá
Hmotnost (kg) 0,1
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,1
Rozměry (D x Š x V) (mm) 240 x 130 x 100

Videa

Oblasti použití
  • Speciálně navrženo pro důkladné čištění interiéru vozidla