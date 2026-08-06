Automatický naviják hadice HDS M/S
Automatický buben na navíjení hadice je snadno ovladatelná montážní sada. Vhodné pro HDS střední a super třídy. Pro maximální pohodlí při navýjení a odvíjení hadice.
Automatický buben na navíjecí hadice poskytuje maximální komfort při navíjení a odvíjení vysokotlaké hadice. Je vhodný pro HDS střední a vyšší třídy a díky plnému vybavení montážní sady umožňuje i snadnou instalaci. V tomto případě jsou všechny funkce zachovány. Při přepravě se dá navíjecí buben snadno odstranit. Montážní sada obsahuje navíjecí buben, vysokotlakou hadici a všechny potřebné spojovací díly.
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|Černá
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|32,5
Obsah balení
- Buben na navíjení hadic
- Vysokotlaká a připojovací hadice
Kompatibilní přístroje
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Náhradní díly Automatický naviják hadice HDS M/S
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