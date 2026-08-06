Automatický naviják hadice HDS M/S

Automatický buben na navíjení hadice je snadno ovladatelná montážní sada. Vhodné pro HDS střední a super třídy. Pro maximální pohodlí při navýjení a odvíjení hadice.

Automatický buben na navíjecí hadice poskytuje maximální komfort při navíjení a odvíjení vysokotlaké hadice. Je vhodný pro HDS střední a vyšší třídy a díky plnému vybavení montážní sady umožňuje i snadnou instalaci. V tomto případě jsou všechny funkce zachovány. Při přepravě se dá navíjecí buben snadno odstranit. Montážní sada obsahuje navíjecí buben, vysokotlakou hadici a všechny potřebné spojovací díly.

Specifikace

Technické údaje

Barva Černá
Hmotnost včetně obalu (kg) 32,5

Obsah balení

  • Buben na navíjení hadic
  • Vysokotlaká a připojovací hadice
Náhradní díly Automatický naviják hadice HDS M/S

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

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● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

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