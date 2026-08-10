Battery Power 4V

Výměnná baterie Kärcher Battery Power s kapacitou 2,5 Ah je vhodný pro použití ve všech zařízeních Kärcher Battery Power s napětím 4 V.

Mimořádně dlouhá výdrž baterie a špičkový výkon: Výměnná baterie Kärcher Battery Power s kapacitou 2,5 Ah se může pochlubit jednoduchým odblokovacím mechanismem, díky kterému je vkládání a vyjímání baterie rychlé a snadné - bez nutnosti použití nářadí. Dobu provozu stroje lze prodloužit na libovolně dlouhou dobu pomocí výměny baterií pro maximální flexibilitu při používání. Kontaktní systém a ochrana proti stříkající vodě IPX4 zajišťují bezpečné používání i v zařízeních s vysokým proudem. Vysoce kvalitní lithium-iontové články zaujmou svým stálým výkonem, který zabraňuje samovybíjení a paměťovému efektu (ztrátě kapacity v důsledku častého částečného vybíjení). Další výhodou je měkká dotyková plocha pro optimální manipulaci, která zabraňuje vyklouznutí při výměně baterie. Dlouhá výdrž díky sdílení baterie: Výměnná baterie Kärcher Battery Power s kapacitou 2,5 Ah je vhodný pro všechna zařízení, která používají systém výměnných baterií Kärcher Battery Power s napětím 4 V.

Charakteristické znaky a výhody
Battery Power 4V: Výměnná baterie Kärcher Battery Power 4 V
Výměnná baterie Kärcher Battery Power 4 V
Vhodné pro všechna zařízení Kärcher Battery Power 4 V. Dokonce i pro zařízení, která mají vyšší nároky na výkon, a proto potřebují dvě baterie. Dobu provozu zařízení můžete prodloužit přídavnou baterií, abyste byli kdykoli připraveni k práci. Udržitelné a nákladově efektivní využití baterie pro různá zařízení.
Battery Power 4V: Výkonný lithium-iontový článek
Výkonný lithium-iontový článek
Lithium-iontová baterie s kapacitou 2,5 Ah zaručuje stálý výkon a zároveň zabraňuje samovybíjení a paměťovému efektu. S měděným konektorem pro menší odpor a vyšší výkon.
Battery Power 4V: Stupeň krytí IPX4 - chráněno proti stříkající vodě
Stupeň krytí IPX4 - chráněno proti stříkající vodě
Optimální ochrana proti stříkající vodě, proto je ideální pro použití uvnitř i venku. Prachotěsný, korozivzdorný a mechanicky chráněný plášť.
Odemykací mechanismus s měkkou rukojetí
  • Rychlejší a snadnější výměna baterie - není potřeba žádné nářadí.
  • Díky zapuštěným úchytům se pohodlně vyjímá, aniž by vyklouzla.
Efektivní systém správy baterií
  • Provoz s optimálními parametry článků pro dosažení nejlepšího výkonu během procesu vybíjení a dobíjení.
  • Chrání baterii před přetížením, přehřátím a hlubokým vybitím.
  • Delší životnost baterie.
Řízení teploty
  • Špičkový výkon díky efektivní koncepci odpadního tepla.
Bezpečný a kvalitní kontaktní systém s pětikolíkovou zástrčkou
  • Nejvyšší úroveň bezpečnosti při používání a nabíjení zařízení.
  • Totéž platí i pro vysoké elektrické proudy.
Robustní pouzdro
  • Pouzdra baterií Kärcher jsou extrémně odolná proti nárazům.
Specifikace

Technické údaje

Platforma baterie 4 V Platforma baterie
Typ baterie Lithium-iontová baterie
Napětí (V) nominal 3,6 - 3,7 - max. 4,2
Kapacita (Ah) 2,5
Ochranná třída IPX4
Barva Černá
Hmotnost (kg) 0,1
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,2
Rozměry (D x Š x V) (mm) 97 x 30 x 37
Battery Power 4V

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