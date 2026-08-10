Battery Power 4V
Výměnná baterie Kärcher Battery Power s kapacitou 2,5 Ah je vhodný pro použití ve všech zařízeních Kärcher Battery Power s napětím 4 V.
Mimořádně dlouhá výdrž baterie a špičkový výkon: Výměnná baterie Kärcher Battery Power s kapacitou 2,5 Ah se může pochlubit jednoduchým odblokovacím mechanismem, díky kterému je vkládání a vyjímání baterie rychlé a snadné - bez nutnosti použití nářadí. Dobu provozu stroje lze prodloužit na libovolně dlouhou dobu pomocí výměny baterií pro maximální flexibilitu při používání. Kontaktní systém a ochrana proti stříkající vodě IPX4 zajišťují bezpečné používání i v zařízeních s vysokým proudem. Vysoce kvalitní lithium-iontové články zaujmou svým stálým výkonem, který zabraňuje samovybíjení a paměťovému efektu (ztrátě kapacity v důsledku častého částečného vybíjení). Další výhodou je měkká dotyková plocha pro optimální manipulaci, která zabraňuje vyklouznutí při výměně baterie. Dlouhá výdrž díky sdílení baterie: Výměnná baterie Kärcher Battery Power s kapacitou 2,5 Ah je vhodný pro všechna zařízení, která používají systém výměnných baterií Kärcher Battery Power s napětím 4 V.
Charakteristické znaky a výhody
Výměnná baterie Kärcher Battery Power 4 VVhodné pro všechna zařízení Kärcher Battery Power 4 V. Dokonce i pro zařízení, která mají vyšší nároky na výkon, a proto potřebují dvě baterie. Dobu provozu zařízení můžete prodloužit přídavnou baterií, abyste byli kdykoli připraveni k práci. Udržitelné a nákladově efektivní využití baterie pro různá zařízení.
Výkonný lithium-iontový článekLithium-iontová baterie s kapacitou 2,5 Ah zaručuje stálý výkon a zároveň zabraňuje samovybíjení a paměťovému efektu. S měděným konektorem pro menší odpor a vyšší výkon.
Stupeň krytí IPX4 - chráněno proti stříkající voděOptimální ochrana proti stříkající vodě, proto je ideální pro použití uvnitř i venku. Prachotěsný, korozivzdorný a mechanicky chráněný plášť.
Odemykací mechanismus s měkkou rukojetí
- Rychlejší a snadnější výměna baterie - není potřeba žádné nářadí.
- Díky zapuštěným úchytům se pohodlně vyjímá, aniž by vyklouzla.
Efektivní systém správy baterií
- Provoz s optimálními parametry článků pro dosažení nejlepšího výkonu během procesu vybíjení a dobíjení.
- Chrání baterii před přetížením, přehřátím a hlubokým vybitím.
- Delší životnost baterie.
Řízení teploty
- Špičkový výkon díky efektivní koncepci odpadního tepla.
Bezpečný a kvalitní kontaktní systém s pětikolíkovou zástrčkou
- Nejvyšší úroveň bezpečnosti při používání a nabíjení zařízení.
- Totéž platí i pro vysoké elektrické proudy.
Robustní pouzdro
- Pouzdra baterií Kärcher jsou extrémně odolná proti nárazům.
Specifikace
Technické údaje
|Platforma baterie
|4 V Platforma baterie
|Typ baterie
|Lithium-iontová baterie
|Napětí (V)
|nominal 3,6 - 3,7 - max. 4,2
|Kapacita (Ah)
|2,5
|Ochranná třída
|IPX4
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|0,1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,2
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|97 x 30 x 37
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