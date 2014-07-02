Bodová tryska
Vyprovoďte špínu lusknutím prstu i z těžko dostupných míst. Parní paprsek bodové trysky si vezme na paškál zašlé rohy, spáry, zanešené žaluzie i skvrny na textiliích.
Pára koncentrovaná do jednoho paprsku vám předvede, co dovede, a to zejména ve spojení s kulatým kartáčem. Toto dokonalé čistící partnerství oceníte zejména v kuchyni, koupelně i na WC, kde si s lehkostí poradí i s tím nejvíce znečištěným povrchem.
Charakteristické znaky a výhody
Upevnění příslušenství
- Upevnění kartáčů, Power trysky a prodloužení
Zakřivený tvar
- Lepší dostupnost těžko přístupných míst
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|0,1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|180 x 50 x 40
Videa
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Produkty, které se již nevyrábí
Oblasti použití
- Těžko přístupná místa (rohy, spáry, žlábky, atd.)
- Koberce
- Žaluzie/rolety
Náhradní díly Bodová tryska
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.