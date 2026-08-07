Bodová tryska (OC 3)

Bodová tryska čistí úzké prostory a odolnější nečistoty. Vytváří silný a tenký paprsek.

Díky výkonnému tenkému paprsku je tryska zvláště vhodná pro cílené čištění detailů a úzkých mezer, jakož i pro odstranění odolnějších nečistot. Je ideálním doplňkem ploché trysky tlakové myčky. Není vhodné pro čištění zvířat.

Charakteristické znaky a výhody
Bodový paprsek
  • Bodová tryska pro cílené čištění
Účinný
  • Na odolnější nečistoty
Namontováno na spouštěcí pistoli
  • Snadná výměna trysky
Specifikace

Technické údaje

Barva antracit
Rozměry (D x Š x V) (mm) 29 x 27 x 27
Kompatibilní přístroje
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