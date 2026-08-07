Bodová tryska (OC 3)
Bodová tryska čistí úzké prostory a odolnější nečistoty. Vytváří silný a tenký paprsek.
Díky výkonnému tenkému paprsku je tryska zvláště vhodná pro cílené čištění detailů a úzkých mezer, jakož i pro odstranění odolnějších nečistot. Je ideálním doplňkem ploché trysky tlakové myčky. Není vhodné pro čištění zvířat.
Charakteristické znaky a výhody
Bodový paprsek
- Bodová tryska pro cílené čištění
Účinný
- Na odolnější nečistoty
Namontováno na spouštěcí pistoli
- Snadná výměna trysky
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|antracit
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|29 x 27 x 27