Borkarbidová tryska, pro stroje do 1000 l/h

Dodatečně k tryskovým sadám. Zvláště odolná tryska pro trvalý provoz.

Specifikace

Technické údaje

Připojovací závit M22 x 1,5
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,2
Kompatibilní přístroje
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