Borkarbidová tryska, pro stroje od 1000 l/h
Dodatečně k tryskovým sadám. Zvláště odolná tryska pro trvalý provoz.
8 mm
Specifikace
Technické údaje
|Připojovací závit
|M22 x 1,5
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,1
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
- HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
- HDS 12/18-4 S
- HDS 12/18-4 SXA
- HDS 13/20 De Tr1
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 17/20 De Tr1
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 MXA
- Zařízení pro mokré tryskání bez regulace průtoku (bez trysek)
- Zařízení pro mokrý ostřik bez regulace množství (bez trysek)
- Zařízení pro mokrý ostřik s regulací množství (bez trysek)