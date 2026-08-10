Čepel pily CNS 18-30
Je dokonale kompatibilní s akumulátorovou řetězovou pilou CNS 18-30 od společnosti Kärcher: Vodicí lišta se velmi jednoduše vyměňuje a pomáhá dosahovat nejlepších možných výsledků řezání.
Vodicí lišta CNS 18-30 je ideálním doplňkovým dílem pro akumulátorovou řetězovou pilu CNS 18-30 a přináší mnoho výhod. Lišta se rychle a snadno vyměňuje a je navržena tak, aby byla mimořádně robustní a měla dlouhou životnost. Při použití v kombinaci s řetězem nabízí vodicí lišta maximální bezpečnost díky nízkému zpětnému rázu, což uživatelům umožňuje pracovat zcela bezpečně a pod kontrolou, a také poskytuje nejlepší možný řezný výkon v širokém spektru aplikací. Vodicí lišta CNS 18-30 je ideální volbou pro každého, kdo potřebuje spolehlivou a výkonnou řetězovou pilu Kärcher pro práce na zahradě.
Charakteristické znaky a výhody
Prémiová vodicí lišta
- Pro optimální řezný výkon.
Výměna pilového kotouče bez použití nářadí
- Rychlá a snadná výměna pilového kotouče bez potřeby nářadí.
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|Černá
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,3
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|353 x 51
Oblasti použití
- Kácení malých stromů
- Větve
- Palivové dřevo