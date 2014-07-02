Čerpadlové předfiltry malé, průtok vody do 3000 l/h.
Čerpadlové předfiltry k ochraně zahradních čerpadel, domácích automatů a vodáren před hrubými částicemi či pískem.
Vstupní filtry pro běžná zahradní čerpadla, domácí vodárny a domáci automaty na vodu - především pro zařízení bez integrovaného filtru s průtokem do 3.000 l/h. Vstupní filtr chrání účinně čerpadlo před hrubými nečistotami nebo pískem a zvyšuje jeho životnost. Filtrační vložku lze vyjmout pro čištění. Velikost ok jemného filtru činí 250 µm (0,25mm). Je vhodný pro všechna výše uvedená čerpadla s připojovacím závitem G1 (33,3 mm).
Charakteristické znaky a výhody
Vyjímatelný filtr
- Filtr lze čistit pod tekoucí vodou a použít tak opakovaně.
Čerpadlové předfiltry, malé
- Pro čerpadla s průtokem vody do 4.000 l/h
Předfiltry
- Pro další ochranu čerpadla před hrubými nečistotami a pískem.
Specifikace
Technické údaje
|Velikosti
|Až 4000 l/h velikost ok: 250 μm (0.25 mm)
|Velikost ok (mm)
|0,25
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|0,8
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|122 x 189 x 194
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Produkty, které se již nevyrábí
Oblasti použití
- Pro ochranu ponorného čerpadla před hrubými částicemi nečistot
Náhradní díly Čerpadlové předfiltry malé, průtok vody do 3000 l/h.
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
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