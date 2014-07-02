Čištění suchým ledem

Kärcher Třída Compact

Třída Compact

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Kärcher Střední třída

Střední třída

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Kärcher Třída Super

Třída Super

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Kärcher Příslušenství k tryskám

Příslušenství k tryskám

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Kärcher Otryskávací hadice, hadice na stlačený vzduch

Otryskávací hadice, hadice na stlačený vzduch

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Kärcher Ochranné pomůcky

Ochranné pomůcky

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Kärcher Nástavbové sady a ostatní příslušenství

Nástavbové sady a ostatní příslušenství

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