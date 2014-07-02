Čistič ploch FR 30 Me
Kvalitní čistič ploch odolný vůči horké vodě s krytem z ušlechtilé oceli. Dvě keramická ložiska, přípojka pro sací hadici. Zvlášť vhodný pro potravinářství. Max. 250 bar / 1300 l/h / 85 °C
Vysoce kvalitní čistič povrchů FR 30 ME odolný vůči horké vodě s pláštěm z nerezové oceli s pracovní šířkou 300 mm, ideální pro čištění vnitřních prostor, např. v potravinářském průmyslu. Mezi vlastnosti patří dvojitá keramická ložiska, otočná kolečka nezanechávající skvrny a integrovaná přípojka sací hadice pro odvádění odstřikující vody. Technické údaje: Max. 250 barů, 1300 l/h, 85 °C. Sadu trysek je nutné objednat zvlášť.
Specifikace
Technické údaje
|Průměr (mm)
|300
|Připojovací závit
|M 18
|Barva
|stříbrný
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|5,2
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
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- HD 10/15-4 Cage F
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/23-4 S plus
- HD 10/23-4 SX plus
- HD 10/25-4 Cage Plus
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SX Plus
- HD 1050 B
- HD 13/12-4 ST
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SX Plus
- HD 5/11 C Plus
- HD 6/12-4 CX Plus
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 C Plus
- HD 6/15 CX Plus
- HD 6/16-4 M Plus
- HD 6/16-4 MX Plus
- HD 7/10 CX F
Příslušenství
Náhradní díly Čistič ploch FR 30 Me
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
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● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
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