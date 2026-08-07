Čistič ploch FR Classic
Ideální základní model řady čističů ploch Kärcher pro čištění ploch uvnitř i venku s ochranou proti stříkající vodě a pracovním tlakem do 150 bar.
FR Classic je základní model řady čističů ploch Kärcher pro čištění ploch uvnitř i venku s ochranou proti stříkající vodě. Tento čistič vás přesvědčí pracovním tlakem až 150 bar a průtokem vody 600 litrů za hodinu, ohřáté na 40 °C. Nezapomeňte zvlášť objednat sadu trysek.
Specifikace
Technické údaje
|Připojovací závit
|M 18
|Hmotnost (kg)
|1,6
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|2,1
Kompatibilní přístroje
Produkty, které se již nevyrábí
Příslušenství
Náhradní díly Čistič ploch FR Classic
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
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