Čistič ploch FRV 50 Me
Díky automatickému odsávání špinavé vody je čištění ploch s FRV 50 Me z ušlechtilé oceli efektivnější a čistič ploch lze použít uvnitř i venku. Čištění horkou vodou do 85°C.
Čistič ploch FRV 50 Me z ušlechtilé oceli umožňuje čištění horkou vodou do 85°C. Díky integrovanému automatickému odsávání špinavé vody je čištění ploch s čističem FRV 50 Me ještě efektivnější - jak uvnitř, tak venku. Čistič ploch FRV 50 Me je vybavený teplotně odolnou, 7,5 m dlouhou odsávací hadicí z polyuretanu. Vodicí kolečka nezanechávající stopy a dvojitá keramická ložiska jsou další předností výkonného čističe ploch. Technické údaje: Max. 250 bar, 1300 l/h. (Sadu trysek pro konkrétní stroj objednejte prosím zvlášť.)
Specifikace
Technické údaje
|Připojovací závit
|M22 x 1,5
|Barva
|stříbrný
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|17,5
Kompatibilní přístroje
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Příslušenství
Náhradní díly Čistič ploch FRV 50 Me
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
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● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
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