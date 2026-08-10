Čistič ploch FRV TR 50 Me

Čištění povrchu s automatickým odsáváním špinavé vody pro velmi velké plochy - to znamená FRV TR 50 Me. Čištění horkou vodou až do 85 °C. FRV TR 50 Me je vybaven teplotně odolnou 10 m polyuretanovou sací hadicí. Dalšími kvalitními prvky jsou nešpinivé řídicí válce a dvojité keramické ložisko. Sadu trysek pro konkrétní stroj je nutné objednat zvlášť. Max. 250 barů / 2000 l/h / 85 °C.

Specifikace

Technické údaje

Připojovací závit EASY!Lock
Barva stříbrný
Hmotnost včetně obalu (kg) 16,9

Videa

Příslušenství
Náhradní díly Čistič ploch FRV TR 50 Me

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.