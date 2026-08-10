Čistič ploch FRV TR 50 Me
Čištění povrchu s automatickým odsáváním špinavé vody pro velmi velké plochy - to znamená FRV TR 50 Me. Čištění horkou vodou až do 85 °C. FRV TR 50 Me je vybaven teplotně odolnou 10 m polyuretanovou sací hadicí. Dalšími kvalitními prvky jsou nešpinivé řídicí válce a dvojité keramické ložisko. Sadu trysek pro konkrétní stroj je nutné objednat zvlášť. Max. 250 barů / 2000 l/h / 85 °C.
Specifikace
Technické údaje
|Připojovací závit
|EASY!Lock
|Barva
|stříbrný
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|16,9
Videa
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/19-4 St H
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 S/ S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4 St
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 St
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 17/12-4 St H
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 17/15-4 St
- HD 20/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 St
- HD 25/15-4 St Classic
- HD 7/11-4 M Classic
- HD 8/18-4 St
- HD 8/18-4 St H
- HD 8/18-4 St H steel
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 MX Plus Classic
- HDC 40/16
- HDC 40/16 VA
Produkty, které se již nevyrábí
Příslušenství
Náhradní díly Čistič ploch FRV TR 50 Me
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
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