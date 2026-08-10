Čistič povrchů PS 20
Kartáč PS 20 je ideálním doplňkem pro modely KHB a OC 6-18 při čištění malých ploch a schodů.
Čistič ploch PS 20 pro modely KHB a OC 6-18 je vybavena dvěma integrovanými tryskami a také ochranou proti stříkající vodě se štětinami a může se otáčet o 90 stupňů. To usnadňuje přístup do těžko přístupných míst.
Charakteristické znaky a výhody
Dvě integrované trysky
- Účinnější čištění oblastí ve srovnání s jednoduchou stříkací trubicí
Kompaktní konstrukce
- Ideální pro čištění obtížně přístupných míst.
Dvě prodlužovací tyče
- V závislosti na použití lze PS 20 používat s nástavcem nebo bez.
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|0,7
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|1,1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|729 x 198 x 768
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Produkty, které se již nevyrábí
Oblasti použití
- Terasa
- Balkon
- Schody
- Cesty
- Zahradní/terasový/balkonový nábytek
Náhradní díly Čistič povrchů PS 20
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
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