Cívka pro LTR 18 Battery
Cívka s kroucenou strunou s praktickým krytem zabezpečuje dobré výsledky na špatně přístupných místech. Je vhodná pro všechny strunové sekačky 18 V Kärcher Battery Power.
Nevzhledné rohy existují v každé zahradě všude tam, kam se nelze dobře dostat se sekačkou nebo kde stojí v cestě sousední domovní zeď či keř. Pro práce v takových spletitých koutech je zapotřebí malé, flexibilní a každopádně výkonné zařízení: strunová sekačka Kärcher. Ta je vybavená kroucenou sekací strunou, která se pomocí automatického posunu na cívce konstantně nastavuje. Tak je při každém sekání neustále zajištěná perfektní délka struny a jsou zaručené čisté výsledky sekání. Obzvláště příjemné přitom je, že práce je velmi tichá a cívku lze vyměnit několika pohyby bez použití nářadí. A už je možné pokračovat, až do posledního stébla trávy.
Charakteristické znaky a výhody
Kroucená struna
- Přesně, tiše a spolehlivě – to všechno zaručuje kroucená struna.
Automatický posun struny
- Sekací struna se automaticky nastavuje, a má tak neustále perfektní délku.
Výměna cívky se strunou bez použití nářadí
- Pár jednoduchých pohybů umožňuje výměnu cívky se strunou bez použití nářadí.
Kryt cívky
- Součástí dodávky je kromě cívky se strunou také vhodný kryt.
Flexibilní použití
- Robustní sekací struna se snadno dostane na špatně přístupná místa na zahradě.
Specifikace
Technické údaje
|Tloušťka struny (mm)
|1,6
|Délka struny v jedné cívce (m)
|3,6
|Barva
|Černá
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|75 x 75 x 34
Kompatibilní přístroje
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Oblasti použití
- Trávník
- Okraje trávníku, například podél záhonů nebo cestiček.