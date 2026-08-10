Cívka pro LTR 36 Battery
Díky kroucené struně a automatickému posunu je cívka s krytem pro strunovou sekačku 36 V Kärcher Battery Power perfektní pracovní nástroj pro špatně přístupná místa na zahradě.
Když při sekání stojí v cestě keře nebo domovní zeď, je zapotřebí šikovné a výkonné zařízení: strunová sekačka Kärcher. Dají se s ní posekat nevzhledné plochy blízko země na zahradě. Spolehlivě dokonalé výsledky sekání zabezpečuje cívka se strunou s praktickým krytem, která je vhodná pro všechny strunové sekačky 36 V Kärcher Battery. Kroucená struna přitom seká přesně a vytrvale, protože se díky automatickému posunu struny neustále na cívce nastavuje. Tak je i při delších pracovních intervalech zaručený konstantně čistý výsledek sekání. Další plus je zde tichá práce a jednoduchá výměna cívky pouze několika pohyby bez použití nářadí.
Charakteristické znaky a výhody
Kroucená struna
- Přesně, tiše a spolehlivě – to všechno zaručuje kroucená struna.
Automatický posun struny
- Sekací struna se automaticky nastavuje, a má tak neustále perfektní délku.
Výměna cívky se strunou bez použití nářadí
- Pár jednoduchých pohybů umožňuje výměnu cívky se strunou bez použití nářadí.
Praktický kryt
- Součástí dodávky je kromě cívky se strunou také vhodný kryt.
Flexibilní použití
- Robustní sekací struna se snadno dostane na špatně přístupná místa na zahradě.
Specifikace
Technické údaje
|Tloušťka struny (mm)
|2
|Délka struny v jedné cívce (m)
|3,4
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|0,1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|75 x 75 x 34
Kompatibilní přístroje
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Oblasti použití
- Trávník
- Okraje trávníku, například podél záhonů nebo cestiček.