Cívka pro LTR 36 Battery

Díky kroucené struně a automatickému posunu je cívka s krytem pro strunovou sekačku 36 V Kärcher Battery Power perfektní pracovní nástroj pro špatně přístupná místa na zahradě.

Když při sekání stojí v cestě keře nebo domovní zeď, je zapotřebí šikovné a výkonné zařízení: strunová sekačka Kärcher. Dají se s ní posekat nevzhledné plochy blízko země na zahradě. Spolehlivě dokonalé výsledky sekání zabezpečuje cívka se strunou s praktickým krytem, která je vhodná pro všechny strunové sekačky 36 V Kärcher Battery. Kroucená struna přitom seká přesně a vytrvale, protože se díky automatickému posunu struny neustále na cívce nastavuje. Tak je i při delších pracovních intervalech zaručený konstantně čistý výsledek sekání. Další plus je zde tichá práce a jednoduchá výměna cívky pouze několika pohyby bez použití nářadí.

Charakteristické znaky a výhody
Kroucená struna
  • Přesně, tiše a spolehlivě – to všechno zaručuje kroucená struna.
Automatický posun struny
  • Sekací struna se automaticky nastavuje, a má tak neustále perfektní délku.
Výměna cívky se strunou bez použití nářadí
  • Pár jednoduchých pohybů umožňuje výměnu cívky se strunou bez použití nářadí.
Praktický kryt
  • Součástí dodávky je kromě cívky se strunou také vhodný kryt.
Flexibilní použití
  • Robustní sekací struna se snadno dostane na špatně přístupná místa na zahradě.
Specifikace

Technické údaje

Tloušťka struny (mm) 2
Délka struny v jedné cívce (m) 3,4
Barva Černá
Hmotnost (kg) 0,1
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,1
Rozměry (D x Š x V) (mm) 75 x 75 x 34
Kompatibilní přístroje
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Oblasti použití
  • Trávník
  • Okraje trávníku, například podél záhonů nebo cestiček.