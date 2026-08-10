CR 214 BC
Portálový systém spouštění myčky aut s dotykovým displejem pro intuitivní vedení uživatele. Umožňuje zadávání PIN kódů, má čtečku čárových kódů. Vyrobeno z vysoce kvalitního plastu v RAL 7012.
Intuitivní startovací systém portálových myček vyrobených z vysoce kvalitního plastu v RAL 7012 s předním panelem z nerezové oceli. Startovací systém umožňuje zadávání PIN kódů přes dotykový displej a má čtečku čárových kódů pro jednotlivé, vícenásobné i dlouhodobé kódy a také integrované rozhraní pro různé pokladní systémy. Sluneční clona zaručuje snadnou čitelnost i za zhoršených světelných podmínek. Standardně navržený pro montáž na stěnu, podstavec je také k dispozici jako volitelné vybavení.
Specifikace
Technické údaje
|Hmotnost (kg)
|7
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|10
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|418 x 278 x 441