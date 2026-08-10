CR 214 BC

Portálový systém spouštění myčky aut s dotykovým displejem pro intuitivní vedení uživatele. Umožňuje zadávání PIN kódů, má čtečku čárových kódů. Vyrobeno z vysoce kvalitního plastu v RAL 7012.

Intuitivní startovací systém portálových myček vyrobených z vysoce kvalitního plastu v RAL 7012 s předním panelem z nerezové oceli. Startovací systém umožňuje zadávání PIN kódů přes dotykový displej a má čtečku čárových kódů pro jednotlivé, vícenásobné i dlouhodobé kódy a také integrované rozhraní pro různé pokladní systémy. Sluneční clona zaručuje snadnou čitelnost i za zhoršených světelných podmínek. Standardně navržený pro montáž na stěnu, podstavec je také k dispozici jako volitelné vybavení.

Specifikace

Technické údaje

Hmotnost (kg) 7
Hmotnost včetně obalu (kg) 10
Rozměry (D x Š x V) (mm) 418 x 278 x 441
Kompatibilní přístroje
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