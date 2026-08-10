Detailní kartáč
Malý a výkonný kartáček na jemné detaily pro mobilní čištění zaručuje cílené odstranění nečistot v těžko přístupných místech. Lze jej nasadit přímo na spouštěcí pistoli tlakového mycího zařízení.
Kartáč na jemné detaily kombinuje účinek plochého proudu vody a mechanickou čisticí sílu štětin pro důkladné čištění těžko přístupných a šikmých míst, například na jízdních kolech. Nečistoty se uvolňují a přímo smývají. Vzhledem k tomu, že voda se používá pouze při aktivaci spouště na zařízení, lze spotřebu vody velmi efektivně a individuálně regulovat. Tímto způsobem se zároveň šetří životnost baterie. Kartáč je nasazen přímo na spouštěcí pistoli. Kartáčovou hlavu lze v případě potřeby vyměnit. Kartáč s jemnými detaily je kompatibilní se všemi mobilními venkovními čističi OC 3 a OC 4.
Charakteristické znaky a výhody
Jemný, ale účinný štětec na jemné detailyDůkladné odstranění usazených nečistot i v těžko přístupných místech.
Odnímatelná kartáčová hlavaSnadná dodatečná montáž pro hygienické čištění kdykoli.
Možnost montáže na spouštěcí pistoliOvládání jednou rukou pro větší flexibilitu.
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|Černá
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|200 x 35 x 48
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Produkty, které se již nevyrábí
Oblasti použití
- Jízdní kola
- Těžko přístupná místa (rohy, spáry, žlábky, atd.)
Náhradní díly Detailní kartáč
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.