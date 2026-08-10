Dlouhá kulatá tryska, 4 mm
Výkonná tryska s dlouhým kulatým paprskem pro systémy čištění suchým ledem od Kärcher. Pro abrazivní aplikace: odstraňování odolných inkrustací, barev, oleje nebo sazí. Se systémem rychlé výměny.
Trysku s dlouhým kulatým paprskem lze použít k efektivnímu čištění součástí, vstřikovacích forem nebo robotických sekaček na trávu se systémy tryskání suchým ledem. Vyrobeno z robustní nerezové oceli a hliníku, je ideální pro abrazivní a detailní aplikace a bez námahy odstraňuje i ty nejodolnější nečistoty a inkrustace způsobené oleji, mastnotou, mazivy a sazemi. Díky integrovanému systému rychlé výměny lze s hubicí rychle a pohodlně manipulovat.
Charakteristické znaky a výhody
Dlouhá tryska pro abrazivní čištění
- Vysoký výkon má za následek snadné odstranění i extrémně odolných usazenin.
- Velmi nízká spotřeba stlačeného vzduchu a CO₂.
Systém rychlé výměny
- Extrémně snadná manipulace a variabilní nastavení.
Robustní provedení s dlouhou životností
- Vysoce kvalitní provedení z nerezové oceli a hliníku.
Specifikace
Technické údaje
|Hmotnost (kg)
|0,2
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,2
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|237 x 22 x 22
Oblasti použití
- Čištění forem a licích nástrojů
- Pro čištění strojů, dílů motoru, forem a těsnicích ploch
- K odstraňování nátěrů z dílů strojů
- K čištění zahradního nářadí a robotických sekaček na trávu