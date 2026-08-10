Dlouhá plochá tryska, 5 mm

Dlouhá robustní tryska s plochým paprskem pro použití s ​​čističi suchého ledu od Kärcher, kterou lze otáčet ve spouštěcí pistoli. Obsahuje systém rychlé výměny, zvláště vhodný pro abrazivní aplikace.

Tryska Kärcher s dlouhým plochým paprskem je ideální pro abrazivní aplikace při čištění komponentů suchým ledem, vstřikovacích forem nebo dokonce robotických sekaček na trávu. Snadno odstraňuje odolné inkrustace, ale také barvy, oleje a maziva nebo saze. Tryska vyrobená z hliníku a nerezové oceli je velmi robustní a lze ji otáčet ve spouštěcí pistoli. Díky inteligentnímu systému rychlé výměny je manipulace s tryskou s plochým paprskem extrémně snadná a pohodlná.

Charakteristické znaky a výhody
Dlouhá tryska pro abrazivní čištění
  • Vysoký výkon má za následek snadné odstranění i extrémně odolných usazenin.
Systém rychlé výměny
  • Extrémně snadná manipulace a variabilní nastavení.
Robustní provedení s dlouhou životností
  • Vysoce kvalitní provedení z nerezové oceli a hliníku.
Specifikace

Technické údaje

Hmotnost (kg) 0,2
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,2
Rozměry (D x Š x V) (mm) 252 x 40 x 22
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Oblasti použití
  • Ideální pro čištění v průmyslovém prostředí, například pro čištění výrobních zařízení.
  • Čištění forem a licích nástrojů
  • Pro čištění strojů, dílů motoru, forem a těsnicích ploch
  • K odstraňování nátěrů z dílů strojů
  • K čištění zahradního nářadí a robotických sekaček na trávu