Dlouhá plochá tryska, 5 mm
Dlouhá robustní tryska s plochým paprskem pro použití s čističi suchého ledu od Kärcher, kterou lze otáčet ve spouštěcí pistoli. Obsahuje systém rychlé výměny, zvláště vhodný pro abrazivní aplikace.
Tryska Kärcher s dlouhým plochým paprskem je ideální pro abrazivní aplikace při čištění komponentů suchým ledem, vstřikovacích forem nebo dokonce robotických sekaček na trávu. Snadno odstraňuje odolné inkrustace, ale také barvy, oleje a maziva nebo saze. Tryska vyrobená z hliníku a nerezové oceli je velmi robustní a lze ji otáčet ve spouštěcí pistoli. Díky inteligentnímu systému rychlé výměny je manipulace s tryskou s plochým paprskem extrémně snadná a pohodlná.
Charakteristické znaky a výhody
Dlouhá tryska pro abrazivní čištění
- Vysoký výkon má za následek snadné odstranění i extrémně odolných usazenin.
Systém rychlé výměny
- Extrémně snadná manipulace a variabilní nastavení.
Robustní provedení s dlouhou životností
- Vysoce kvalitní provedení z nerezové oceli a hliníku.
Specifikace
Technické údaje
|Hmotnost (kg)
|0,2
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,2
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|252 x 40 x 22
Oblasti použití
- Ideální pro čištění v průmyslovém prostředí, například pro čištění výrobních zařízení.
- Čištění forem a licích nástrojů
- Pro čištění strojů, dílů motoru, forem a těsnicích ploch
- K odstraňování nátěrů z dílů strojů
- K čištění zahradního nářadí a robotických sekaček na trávu