EASY!Force Ex

Schválená pro výbušné prostředí, vyvinutá pro práci bez únavy: Vysokotlaká pistole EASY!Force snižuje sílu potřebnou k držení na nulu tím, že využívá zpětného rázu vysokotlakého paprsku.

Bezpečná, s dlouhou životností a velmi komfortní: Nová vysokotlaká pistole EASY!Force přesvědčí i při používání ve výbušném prostředí. Její celokeramický ventil garantuje až 5krát delší životnost v porovnání s ostatními vysokotlakými pistolemi na trhu. Zároveň vysokotlaká pistole EASY!Force umožňuje práci bez únavy tím, že využívá zpětný ráz vysokotlakého paprsku ke snížení síly nutné k držení na nulu.

Specifikace

Technické údaje

Teplota (°C) max. 155
Max. tlak (bar) 300
Připojovací závit EASY!Lock
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,6
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Produkty, které se již nevyrábí