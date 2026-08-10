EASY!Force Ex
Schválená pro výbušné prostředí, vyvinutá pro práci bez únavy: Vysokotlaká pistole EASY!Force snižuje sílu potřebnou k držení na nulu tím, že využívá zpětného rázu vysokotlakého paprsku.
Bezpečná, s dlouhou životností a velmi komfortní: Nová vysokotlaká pistole EASY!Force přesvědčí i při používání ve výbušném prostředí. Její celokeramický ventil garantuje až 5krát delší životnost v porovnání s ostatními vysokotlakými pistolemi na trhu. Zároveň vysokotlaká pistole EASY!Force umožňuje práci bez únavy tím, že využívá zpětný ráz vysokotlakého paprsku ke snížení síly nutné k držení na nulu.
Specifikace
Technické údaje
|Teplota (°C)
|max. 155
|Max. tlak (bar)
|300
|Připojovací závit
|EASY!Lock
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,6