EASY!Force Food
Dokonalá pro potravinářství: Vysokotlaká pistole EASY!Force s celokeramickým ventilem umožňuje práci bez únavy, jelikož uživatel nemusí vynakládat prakticky žádnou přídržnou sílu.
Díky tomu, že vysokotlaká pistole EASY!Force schválená pro potravinářství využívá zpětný ráz vysokotlakého paprsku, snižuje přídržnou sílu, kterou musí uživatel vynaložit, prakticky na nulu. Kulička a těsnění jejího ventilu jsou vyrobené z extrémně robustní keramiky a odolají jakýmkoli myslitelným cizím částečkám. Tím se celokeramický ventil postará v porovnání s ostatními vysokotlakými pistolemi až o 5krát delší životnost.
Specifikace
Technické údaje
|Teplota (°C)
|max. 155
|Max. tlak (bar)
|300
|Připojovací závit
|EASY!Lock
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,7