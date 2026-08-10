eco!Booster TR 040
eco!Booster s o 50 % vyšším plošným výkonem než standardní tryska s plochým paprskem; ideální pro citlivé povrchy. Pro studenovodní a horkovodní vysokotlaké čističe (velikost trysky 040).
eco!Booster je vhodný pro studenovodní a horkovodní vysokotlaké čističe (do 85 °C) od Kärcher, je kompatibilní s rozhraním EASY!Lock a má velikost trysky 040. Ve srovnání se standardní plochou tryskou Kärcher poskytuje o působivých 50 % vyšší plošný výkon. Zvětšená šířka paprsku zajišťuje nižší spotřebu energie a vody a tím lepší účinnost. Je ideální pro čištění choulostivých povrchů, jako jsou omítnuté fasády nebo dřevěné stěny. Revoluční koncepce trysek usměrňuje proud vody pomocí vzduchu nasávaného do systému. To umožňuje rychlé výsledky působivého čištění, což je zvláště důležité v odvětvích, jako je stavebnictví nebo čištění vozidel.
Charakteristické znaky a výhody
O 50% vyšší plošný výkon ve srovnání s plochou tryskou Power.
- Důkladné, rychlé a udržitelnější čištění.
O 50 % vyšší účinnost spotřeby vody¹⁾
- Úspora vody.
O 50 % vyšší energetická účinnost¹⁾
- Úspora energie.
Velmi všestranné použití.
- Vhodné zejména na citlivé povrchy, jako je barva nebo dřevo.
Specifikace
Technické údaje
|Tlak (bar)
|max. 300
|Teplota (°C)
|max. 85
|Velikost trysky ( )
|40
|Připojovací závit
|EASY!Lock
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,5
¹⁾ Na základě schopnosti vyčistit o 50 % větší plochu než standardní plochý proud Kärcher při stejné spotřebě energie a vody.
Videa
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Produkty, které se již nevyrábí
Oblasti použití
- Čištění fasád
- Aplikace ve městech například čištění fasád nebo plotů.
- Čištění vozidel
- Čištění stájí v zemědělství
Náhradní díly eco!Booster TR 040
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
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