eco!Booster TR 045
eco!Booster s o 50 % větším plošným výkonem než standardní tryska s plochým paprskem; vhodné pro citlivé povrchy. Pro studenovodní a horkovodní vysokotlaké čističe (velikost trysky 045).
Ve srovnání se standardní tryskou s plochým paprskem Kärcher Power poskytuje eco!Booster o 50 procent vyšší plošný výkon. Je ideální pro čištění choulostivých povrchů, jako jsou omítnuté fasády nebo dřevěné stěny. A co víc, větší šířka paprsku s sebou přináší zvýšenou účinnost, což vede k nižší spotřebě energie a vody. eco!Booster je vhodný pro studenovodní a horkovodní vysokotlaké čističe (do 85 °C) od Kärcher, je kompatibilní s rozhraním EASY!Lock a má velikost trysky 045. Revoluční koncepce trysek nasává vzduch k vodnímu proudu. Tímto způsobem je dosaženo špičkových výsledků čištění za kratší dobu, což znamená významný rozdíl pro cílové skupiny, jako je stavebnictví nebo čištění vozidel.
Charakteristické znaky a výhody
O 50% vyšší plošný výkon ve srovnání s plochou tryskou Power.
- Důkladné, rychlé a udržitelnější čištění.
O 50 % vyšší účinnost spotřeby vody¹⁾
- Úspora vody.
O 50 % vyšší energetická účinnost¹⁾
- Úspora energie.
Velmi všestranné použití.
- Vhodné zejména na citlivé povrchy, jako je barva nebo dřevo.
Specifikace
Technické údaje
|Tlak (bar)
|max. 300
|Teplota (°C)
|max. 85
|Velikost trysky ( )
|45
|Připojovací závit
|EASY!Lock
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,5
¹⁾ Na základě schopnosti vyčistit o 50 % větší plochu než standardní plochý proud Kärcher při stejné spotřebě energie a vody.
Videa
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Produkty, které se již nevyrábí
Oblasti použití
- Čištění fasád
- Aplikace ve městech například čištění fasád nebo plotů.
- Čištění vozidel
- Čištění stájí v zemědělství
Náhradní díly eco!Booster TR 045
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
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