eco!Booster TR 060
eco!Booster s o 50 % vyšším plošným výkonem než standardní tryska s plochým paprskem pro studenovodní a horkovodní vysokotlaké čističe (velikost trysky 060); ideální pro citlivé povrchy.
eco!Booster přesvědčí plošným výkonem, který je o 50 procent vyšší než standardní trysky s plochým paprskem Kärcher. Zvětšená šířka paprsku s sebou přináší zvýšenou účinnost, což vede k nižší spotřebě energie a vody. Citlivé povrchy, jako jsou omítnuté fasády nebo dřevěné stěny, se čistí šetrně. eco!Booster je vhodný pro studenovodní i horkovodní vysokotlaké čističe (do 85 °C) od Kärcher, je kompatibilní s rozhraním EASY!Lock a má velikost trysky 060. Revoluční koncepce trysek nasává vzduch, aby nasměrovala vodu proud. Skutečnost, že prvotřídní výsledky čištění jsou dosahovány v kratším čase, je zvláště důležitá v odvětvích, jako je stavebnictví nebo čištění vozidel.
Charakteristické znaky a výhody
O 50% vyšší plošný výkon ve srovnání s plochou tryskou Power.
- Důkladné, rychlé a udržitelnější čištění.
O 50 % vyšší účinnost spotřeby vody¹⁾
- Úspora vody.
O 50 % vyšší energetická účinnost¹⁾
- Úspora energie.
Velmi všestranné použití.
Specifikace
Technické údaje
|Tlak (bar)
|max. 300
|Teplota (°C)
|max. 85
|Velikost trysky ( )
|60
|Připojovací závit
|EASY!Lock
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,5
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Oblasti použití
- Čištění fasád
- Aplikace ve městech například čištění fasád nebo plotů.
- Čištění vozidel
- Čištění stájí v zemědělství
Náhradní díly eco!Booster TR 060
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
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