Epa filtr
Omyvatelný EPA filtr pro podlahový mycí stroj BR 45/22, extrakční čistič DS 6 a robotický vysavač KIRA CV 50. Zadržuje drobné prachové částice a alergeny z kondenzovaného vlhkého vzduchu.
Epa filtr, který je vhodný pro extrakční čistič DS 6, podlahový mycí stroj BR 45/22 a robotický vysavač KIRA CV 50 od Kärcher, spolehlivě chrání uživatele před drobnými částicemi ve vzduchu, jako jsou prachové částice nebo alergeny z kondenzované vlhkosti. Při použití extrakčních čističů funguje také jako ochranný filtr motoru a zabraňuje pronikání škodlivé vlhkosti do motoru zařízení. Díky měkké gumové hraně lze filtr bez námahy roztáhnout a opláchnout pod tekoucí vodou.
Charakteristické znaky a výhody
Omyvatelný
- Opakovaně použitelné, odolné
Specifikace
Technické údaje
|Množství (Kusy)
|1
|Barva
|bílý
|Hmotnost (kg)
|0,1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,2
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|195 x 97 x 34