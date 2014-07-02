Epa filtr

Omyvatelný EPA filtr pro podlahový mycí stroj BR 45/22, extrakční čistič DS 6 a robotický vysavač KIRA CV 50. Zadržuje drobné prachové částice a alergeny z kondenzovaného vlhkého vzduchu.

Epa filtr, který je vhodný pro extrakční čistič DS 6, podlahový mycí stroj BR 45/22 a robotický vysavač KIRA CV 50 od Kärcher, spolehlivě chrání uživatele před drobnými částicemi ve vzduchu, jako jsou prachové částice nebo alergeny z kondenzované vlhkosti. Při použití extrakčních čističů funguje také jako ochranný filtr motoru a zabraňuje pronikání škodlivé vlhkosti do motoru zařízení. Díky měkké gumové hraně lze filtr bez námahy roztáhnout a opláchnout pod tekoucí vodou.

Charakteristické znaky a výhody
Omyvatelný
  • Opakovaně použitelné, odolné
Specifikace

Technické údaje

Množství (Kusy) 1
Barva bílý
Hmotnost (kg) 0,1
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,2
Rozměry (D x Š x V) (mm) 195 x 97 x 34
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty