Extra dlouhá spárová hubice

Nečistoty v těžko dostupných místech nezůstanou bez povšimnutí. Vyčistěte spáry, skuliny i meziprostory skutečně precizně.

Ultra tenká spárová hubice je nyní tenčí a delší než kdy dříve. Zajišťuje tak nejen pohodlnou manipulaci, ale zejména perfektní výsledky. S vaším vysavačem Kärcher nyní dosáhnete nepřekonatelné čistoty i v prostorech, které dříve zůstávaly nedostupné. Svá kouzla předvede především v interiérech aut, mezi sedáky vaší pohovky, pod nábytkem i ve všech ostatních těsných skulinách. Vše snadno a bez námahy.

Charakteristické znaky a výhody
Zcela přepracovaná, ještě tenčí a extra dlouhá spárová hubice
Pro důkladné čištění těžce dostupných míst v autě nebo domácnosti
Vhodné pro všechny mokré a suché vysavače Kärcher Home & Garden a tepovače.
Specifikace

Technické údaje

Množství (Kusy) 1
Standardní jmenovitý průměr (mm) 35
Barva Černá
Hmotnost (kg) 0,1
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,1
Rozměry (D x Š x V) (mm) 350 x 40 x 40
Oblasti použití
  • Meziprostory
  • Těžko přístupná místa (rohy, spáry, žlábky, atd.)
  • Boční kapsy ve vozidle