Extra dlouhá spárová hubice
Nečistoty v těžko dostupných místech nezůstanou bez povšimnutí. Vyčistěte spáry, skuliny i meziprostory skutečně precizně.
Ultra tenká spárová hubice je nyní tenčí a delší než kdy dříve. Zajišťuje tak nejen pohodlnou manipulaci, ale zejména perfektní výsledky. S vaším vysavačem Kärcher nyní dosáhnete nepřekonatelné čistoty i v prostorech, které dříve zůstávaly nedostupné. Svá kouzla předvede především v interiérech aut, mezi sedáky vaší pohovky, pod nábytkem i ve všech ostatních těsných skulinách. Vše snadno a bez námahy.
Charakteristické znaky a výhody
Zcela přepracovaná, ještě tenčí a extra dlouhá spárová hubice
Pro důkladné čištění těžce dostupných míst v autě nebo domácnosti
Vhodné pro všechny mokré a suché vysavače Kärcher Home & Garden a tepovače.
Specifikace
Technické údaje
|Množství (Kusy)
|1
|Standardní jmenovitý průměr (mm)
|35
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|0,1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|350 x 40 x 40
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Oblasti použití
- Meziprostory
- Těžko přístupná místa (rohy, spáry, žlábky, atd.)
- Boční kapsy ve vozidle