Extrakční hubice 2v1 XXL

Stříkací extrakční hubice 2 v 1 XXL čistí středně velké koberce a větší kusy čalounění snadno a dvakrát rychleji než běžná stříkací extrakční hubice na čalounění.

Inovativní stříkací extrakční hubice Kärcher 2 v 1 XXL v kombinaci s prodlužovacími trubkami umožňuje uživatelům udržovat při čištění středně velkých koberců uvolněný, vzpřímený postoj. Při použití na samotné rukojeti dokáže hubice vyčistit větší měkký nábytek, židle a mnoho dalších textilních povrchů dvakrát rychleji než běžná stříkací extrakční hubice na čalounění. Stříkací extrakční hubice XXL se tak stává ideálním příslušenstvím pro čištění koberců a textilních povrchů bez námahy a do hloubky vláken během krátké doby. Vhodná pro čistič s rozprašovací extrakcí Kärcher SE 3 Compact.

Charakteristické znaky a výhody
Vhodné pro tepovač SE 3 Compact
Extra široká hubice
  • Čistí větší měkký nábytek a koberce dvakrát rychleji než běžná extrakční hubice na čalounění.
  • Pro ideální výsledky čištění během krátké doby.
Funkce extrakce spreje
  • Pro důkladné čištění všech druhů koberců, textilu a čalouněného nábytku až na vlákna.
Průhledný kryt
  • Umožňuje průběžnou kontrolu čisticího procesu během práce.
Osvědčená technologie odsávání postřikem Kärcher
  • Pro optimální výsledky čištění.
Specifikace

Technické údaje

Množství (Kusy) 1
Barva Černá
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,9
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Oblasti použití
  • Koberce
  • Čalounění