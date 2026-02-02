Extrakční hubice 2v1 XXL
Stříkací extrakční hubice 2 v 1 XXL čistí středně velké koberce a větší kusy čalounění snadno a dvakrát rychleji než běžná stříkací extrakční hubice na čalounění.
Inovativní stříkací extrakční hubice Kärcher 2 v 1 XXL v kombinaci s prodlužovacími trubkami umožňuje uživatelům udržovat při čištění středně velkých koberců uvolněný, vzpřímený postoj. Při použití na samotné rukojeti dokáže hubice vyčistit větší měkký nábytek, židle a mnoho dalších textilních povrchů dvakrát rychleji než běžná stříkací extrakční hubice na čalounění. Stříkací extrakční hubice XXL se tak stává ideálním příslušenstvím pro čištění koberců a textilních povrchů bez námahy a do hloubky vláken během krátké doby. Vhodná pro čistič s rozprašovací extrakcí Kärcher SE 3 Compact.
Charakteristické znaky a výhody
Vhodné pro tepovač SE 3 Compact
Extra široká hubice
- Čistí větší měkký nábytek a koberce dvakrát rychleji než běžná extrakční hubice na čalounění.
- Pro ideální výsledky čištění během krátké doby.
Funkce extrakce spreje
- Pro důkladné čištění všech druhů koberců, textilu a čalouněného nábytku až na vlákna.
Průhledný kryt
- Umožňuje průběžnou kontrolu čisticího procesu během práce.
Osvědčená technologie odsávání postřikem Kärcher
- Pro optimální výsledky čištění.
Specifikace
Technické údaje
|Množství (Kusy)
|1
|Barva
|Černá
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,9
Oblasti použití
- Koberce
- Čalounění