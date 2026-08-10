FC 2-4 univerzální válec (žlutý)
Univerzální válec pro jemné mokré čištění a péči o všechny tvrdé podlahy. Nepouští vlákna, savý a odolný. Vhodné pro praní v pračce do 60°C.
Jednoduše čistý: Univerzální válec pro čistič podlah Kärcher FC 2-4 zajišťuje šetrné mokré čištění a údržbu všech tvrdých podlah – dokonce i parket. Vysoce kvalitní univerzální váleček nepouští vlákna, savý a extrémně odolný. Válec lze také prát v pračce na max. teplotu 60 °C.
Charakteristické znaky a výhody
100% kvalitní mikrovlákna
Obzvláště čisté
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|bílý
|Hmotnost (kg)
|0,1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|180 x 60 x 60
Oblasti použití
- Tvrdé podlahy
- Uzamčené parkety