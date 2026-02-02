Filtr VCS 3
Pro čistý vzduch a dlouhodobý, výkonný provoz vašeho akumulátorového vysavače: filtruje nejjemnější částice ze vzduchu a chrání motor.
Jako nedílná součást pokročilého vícestupňového filtračního systému, který se skládá z hrubého, jemného a HEPA filtru, tento jemný filtr účinně odstraňuje nejmenší prachové částice ještě předtím, než se dostanou k HEPA filtru. Tím je zajištěna maximální čistota a zdravější vnitřní klima. Pro trvale optimální výkon doporučujeme filtr pravidelně čistit vytřepáním hrubého prachu a v případě potřeby použitím měkkého kartáče. Jemný filtr vyměňujte každých šest měsíců, aby byla zachována vysoká sací síla.
Charakteristické znaky a výhody
Vysoce kvalitní filtrační materiál
- Zajišťuje maximální zachycení částic, a tím i důkladnější čištění a čistší vzduch ve vaší domácnosti.
Optimalizované padnutí
- Umožňuje rychlou a snadnou výměnu filtru bez ztráty času.
Snadné čištění protřepáním nebo kartáčováním
- Šetří čas a námahu při údržbě akumulátorového vysavače.
Chrání motor před prachem a opotřebením
- Prodlužuje životnost akumulátorového vysavače a zajišťuje trvale vysoký sací výkon.
Specifikace
Technické údaje
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|50 x 50 x 119