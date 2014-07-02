Filter HEPA 13 DS 5.800/6.800"
Speciální, vysoce výkonný filtr, který spolehlivě filtruje 99,99 % všech nečistot větších než 0,3 µm. Propracované těsnění pro ochranu proti pylu, plísní, bakterií a výkalů roztočů.
Charakteristické znaky a výhody
Vhodný pro DS vysavače Kärcher s vodním filtrem
Spolehlivá filtrace alergenů způsobující pyly, plísně, bakterie a exkrementy roztočů
Rychlá a snadná výměna
Specifikace
Technické údaje
|Množství (Kusy)
|1
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|0,1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,2
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|165 x 111 x 55