Filter HEPA 13 DS 5.800/6.800"

Speciální, vysoce výkonný filtr, který spolehlivě filtruje 99,99 % všech nečistot větších než 0,3 µm. Propracované těsnění pro ochranu proti pylu, plísní, bakterií a výkalů roztočů.

Charakteristické znaky a výhody
Vhodný pro DS vysavače Kärcher s vodním filtrem
Spolehlivá filtrace alergenů způsobující pyly, plísně, bakterie a exkrementy roztočů
Rychlá a snadná výměna
Specifikace

Technické údaje

Množství (Kusy) 1
Barva Černá
Hmotnost (kg) 0,1
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,2
Rozměry (D x Š x V) (mm) 165 x 111 x 55
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty